Educació veu «factible» el trasllat de l'escola Carme Guasch en un solar

El Departament d'Educació està estudiant la proposta de l'equip de govern de Figueres de construir la nova escola Carme Guasch en un solar i no a les dependències de l'antiga presó del carrer Sant Pau, tal com va avançar Diari de Girona. El director d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va admetre ahir en una roda de premsa que n'estan parlant amb Figueres des del juliol i que seria una bona solució.

La nova ubicació se situaria en uns solars propers a l'actual escola, en barracons des del 2006. Segons va explicar Fonalleras, la modificació requeriria una modificació puntual del POUM de Figueres.



Modificació del POUM

«Ens van fer una proposta i la vam valorar. Tant des dels serveis tècnics de Girona com de Barcelona es veu bé i de moment hi estem treballant», va dir Fonalleras.

El nou espai proposat per l'Ajuntament figuerenc «no tindria una repercussió» en el funcionament del centre actual, i quan es construís el trasllat seria més senzill i àgil per la seva proximitat. L'actual espai on s'ubiquen els mòduls prefabricats es convertiria en el pati del centre escolar, segons va explicar Fonalleras, i va destacar la possibilitat que la construcció de l'escola permeti una millora urbanística a la zona.

Segons va explicar el regidor d'Educació de Figueres, Josep Alegrí, es va descartar traslladar el centre a l'antiga presó per les dificultats d'adequar l'antic centre penitenciari, el pla d'usos i l'elevat cost. Fa gairebé un any que es va oficialitzar el traspàs del recinte penitenciari entre el Departament de Justícia i el d'Educació. Era un pas previ i imprescindible per desencallar la construcció de l'escola.