La Jonquera ja té a punt els terrenys per a la comissaria dels Mossos d'Esquadra

La Jonquera ja té a punt els terrenys on es construirà la comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament ha completat la urbanització de la zona de la Campa on hi ha el solar cedit a la Generalitat per a la construcció de la comissaria. Els treballs van ser adjudicats a l'empresa Excavacions Sergi amb un cost aproximat de 236.000 euros i un termini d'execució de quatre mesos. De fet, era un tràmit previ i indispensable a la construcció de l'edifici policial i amb el qual s'havia compromès l'Ajuntament de la Jonquera.

Les obres han transformat l'accés sud al municipi pel carrer Carles Bosch de la Trinxeria amb una zona enjardinada que substitueix l'antic vial i els accessos de la futura comissaria, amb una connexió per a vianants entre el solar i el carrer 6 d'octubre. S'hi han plantat nous arbres i arranjat els entorns, transformant així i fent més agradable una de les principals entrades al poble.

La comissaria s'ubicarà a l'entrada al municipi i just davant del Parc de Bombers, en uns terrenys cedits gratuïtament per l'Ajuntament a la Generalitat. Es tracta d'una ubicació estratègica i propera a totes les carreteres principals.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha confirmat que els treballs ja han finalitzat i que ara estan pendents que el Departament d'Interior adjudiqui la redacció del projecte que actualment s'està licitant. A més, Martínez assegura que els tràmits s'estan desenvolupant dins els terminis previstos.

El concurs públic per la redacció del projecte executiu es va obrir el passat mes de febrer amb un pressupost de 364.048,11 euros. Un cop estudiats i puntuats els projectes de les empreses licitadores, el contracte està pendent de formalitzar l'adjudicació.

La construcció de la comissaria és una reivindicació històrica del municipi fronterer. El 2012 se'n va instal·lar una de provisional en mòduls prefabricats, on hi treballen 25 agents. La mesura era temporal, a l'espera que es construís el nou edifici. El futur espai tindrà una dotació d'entre 60 i 70 agents, que es podran ampliar fins al centener en situacions excepcionals i el Departament d'Interior preveu que sigui «una realitat» a finals del 2021.

Més espai

La construcció de la comissaria té un cost estimat de 3 milions d'euros i es preveu que les obres puguin començar el tercer trimestre del 2020. La comissaria tindrà tres plantes amb una superfície de 1.500 metres quadrats cadascuna. Al soterrani hi haurà sis garjoles i l'àrea de detenció. A la planta baixa hi haurà l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i al pis superior hi haurà els despatxos.