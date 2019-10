Un camió carregat de porcs bolca a l'N-II i talla la via quatre hores a Bàscara

Un camió carregat de porcs va bolcar la matinada d'ahir a l'NII a Bàscara. Els Bombers només van poder treure amb vida una part dels animals que transportava. La carretera va patir restriccions al trànsit fins passades les dues del migdia, en alguns moments amb la via completament tallada.



Segons van informar, es van poder salvar 45 dels porcs que transportava. Cap altre vehicle va resultar implicat en l'accident i el xofer va resultar il·lès malgrat l'ensurt. Els Mossos d'Esquadra també es van desplaçar fins al lloc amb quatre dotacions.

Des de les sis del matí i fins passades les dues de la tarda la carretera va patir restriccions al trànsit. Els Mossos van donar pas alternatiu i en alguns moments, a partir de les onze del matí, es va tallar la via en els dos sentits, mentre un segon camió carregava els animals i es procedia a retirar l'accidentat. Els Mossos d'Esquadra desviaven els vehicles per vies alternatives per no deixar atrapats a l'N-II els conductors. Segons el Servei Català de Trànsit es van produir retencions al voltant de mig quilòmetres, malgrat els desviaments.