Figueres retira la bandera espanyola de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Figures ha retirat la bandera espanyola del balcó consistorial i en substitució hi ha col·locat una senyera de grans dimensions que cau del sostre de l'edifici municipal. A la façana hi onejava també la bandera europea, la figuerenca i una senyera. Els quatre llenços han estat retirats i els pals han quedat buits després que es conegués la sentència condemnatòria pel refrèndum de l'1-O.



Aquest vespre hi ha convocada una concentració a les 20 hores a la plaça de l'Ajuntament en rebuig a la sentència.