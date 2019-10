Roses ha retirat en tres mesos 3.554 quilos de deixalles del mar, la majoria plàstics

L'embarcació de neteja dels residus sòlids flotants del port de Roses ha retirat en tres mesos 3.554 quilos de deixalles del mar, la majoria, 1.154 quilos, plàstics. La xifra suposa de mitjana uns quaranta quilos al dia. El vaixell estava en mal estat i no podrà tornar a navegar. L'Ajuntament estudia la possibilitat de disposar d'una altra embarcació per poder continuar oferint el servei. El PP demana que la neteja s'estengui als canals de Santa Margarida.

L'embarcació ha funcionat del 15 de juny al 15 de setembre i es dedica a recollir els sòlids flotants pel litoral del municipi. El volum de deixalles retirades coïncideix amb la de màxima afluència de turistes i, per tant, també persones que naveguen.

El mes d'agost es va retirar el volum més gran. En total 1.686 quilos (496 plàstics, 335 fustes, 488 envasos i 367 d'altres restes). El setembre, en mig mes, es van retirar 400 quilos (145 plàstics, 75 quilos de fusta, 121 quilos d'envasos i 59 d'altres restes). El mes de juny van ser 461 quilos i al juliol 1.007 quilos. Com la resta de mesos, el plàstic és el material que més s'ha trobat. 175 al juny i 332 al juliol.

El volum de deixalles constata la importància del servei que es porta a terme. L'alcaldessa, Montse Mindan, explica que «devem ser l'únic municipi que disposa d'un vaixell propi per netejar els residus flotants a l'estiu».

L'embarcació ha arribat al final de la seva vida útil i actualment «ja no existeixen aquests tipus de vaixells». L'Ajuntament està mirant les opcions i els pressupostos per poder disposar d'algun vaixell que permeti continuar prestant el servei.



Campanya de la Generalitat

La presència de sòlids a l'estiu s'ha convertit en una problemàtica important. Fa uns dies la Generalitat presentava justament una campanya. Sota el lema d'«Hidratem consciències, reduïm residus» i «Per un mar sense plàstics».

Ports de la Generalitat i la Federació Catalana de Vela van presentar un projecte «Porta'm» que té com a objectiu oferir una alternativa sostenible a les ampolles de plàstic d'un sol ús i instaurar bons hàbits entre els navegants.

A Roses, la Generalitat també ha intervingut a les praderies de posidònia per a la seva restauració. L'actuació va permetre retirar una embarcació enfonsada, blocs de formigó i rampoines diverses. Van caldre la presència de bussejadors.

A banda del litoral, el regidor del PP, Manel Escobar, ha demanat al govern la possibilitat que l'embarcació també netegi de residus els canals de la marina de Santa Margarida. Inicialment demanava que el vaixell portés a terme el servei durant l'hivern. L'alcaldessa va respondre al darrer ple ordinari municipal que una vegada disposin del nou miraran que també accedeixi als canals.

La gestió dels canals de Roses pertoca a Ports de la Generalitat i la neteja és una de les problemàtiques que arrosseguen des de fa anys, sobretot en alguns punts aïllats. A diferència de la marina d'Empuriabrava, aquí cap empresa en té la concessió i pateix deficiències de manteniment. L'Ajuntament i la Generalitat van arribar a portar a terme actuacions per retirar, per exemple, vaixells enfonsats que hi han quedat abandonats.