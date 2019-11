L'Escala afrontarà la reforma del carrer de Gràcia, un dels accessos al centre històric

El govern municipal de l'Escala (PSC) es plantejarà la reforma d'una de les vies principals d'accés al centre històric, el carrer de Gràcia. La petició la va fer ERC i el govern ha introduït una partida al pressupost del 2020 per abordar el projecte.

«Som conscients que no podrem començar cap obra durant el 2020, però crèiem que era imprescindible començar a debatre quin és el projecte de remodelació del carrer que cal tirar endavant i, per això, era necessari especificar una partida en el pressupost de l'any vinent per desenvolupar el projecte arquitectònic", afirma Etna Estrems, portaveu d'ERC a l'Escala.

El carrer enllaça la ronda entre les platges i el passeig d'Empúries i el centre històric. Permet connectar amb la plajta, l'espai liotral del centre més concorregut i que va ser sotmès a una remodelació i peatonalització.

El carrer de Gràcia és actualment d'un únic sentit d'entrada a la població.