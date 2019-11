Pere Casellas es querella ara contra Junts per «calúmnies i injúries greus»

El vicealcalde i regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, anuncia que es querellarà contra els dos regidors de Junts, Jordi Masquef i Carles Arbolí, per calúmnies i injúries greus. Casellas ha iniciat els tràmits judicials per la interposició d'una querella criminal contra el portaveu del grup i el regidor de Junts per aquests dos presumptes delictes. El socialista ha obert aquesta via després que aquest dilluns Junts registrés un recurs de reposició contra l'acord de ple que permet la compatibilitat laboral de Casellas amb la feina d'advocat.

La raó de la querella són les declaracions que els dos regidors van realitzar contra el vicealcalde durant el ple municipal del 7 d'octubre així com les declaracions públiques a través de mitjans de comunicació i plataformes digitals. Va ser precisament en el ple del 7 d'octubre quan es va aprovar la compatibilitat laboral de Casellas –que té dedicació parcial a l'Ajuntament– i ja aleshores els tres regidors van protagonitzar una forta enganxada.

Casellas considera que l'han calumniat en imputar-li un delicte de «prevaricació administrativa i revelació de secrets». «Diuen que en assistir a les juntes tinc accés a informació privilegiada i amb això el que fan és atribuir-me la imputació dels actes preparatoris», explica el regidor.

Quant a les injúries, assegura que les declaracions de Masquef i Arbolí són un «compendi per menystenir-me públicament com a persona poc honorable i honesta que obté informació per treure'n rèdit».

Casellas veu en les declaracions dels seus dos companys d'Ajuntament «rancúnia per haver perdut el govern de Figueres». «Em culpabilitzen dels seus mals», diu. A més, ha subratllat que la seva trajectòria «de 22 anys d'advocat i de 6 anys de regidor de Seguretat és impecable».

El vicealcalde defensa que el litigi no suposarà cap càrrega per a les arques municipals i que n'assumirà les despeses.



Vol sentència

«No pararé fins que hi hagi sentència», ha etzibat. Per tot plegat, Casellas ha acordat instar l'acte de conciliació contra els dos regidors com a pas previ a la interposició de la querella criminal. El procediment només s'aturaria amb la rectificació dels querellats en l'acte de conciliació.

Al respecte, des de Junts per Figueres, tant Jordi Masquef com Carles Arbolí van reaccionar a través de xarxes als tràmits judicials anunciats per Casellas. «Cap amenaça de querella ens frenarà per seguir denunciant davant totes les instàncies que calgui que Figures ni cap ciutat es pot permetre que el regidor de Seguretat Ciutadana exerceixi també d'advocat», va dir Masquef. A més, defensen que es tracta d'una «qüestió de responsabilitat ètica» i que és «políticament reprovable».

El recurs de reprovació que ahir van presentar des de Junts demanava que s'anul·lés l'acord que permet aquesta compatibilitat. Consideren que té accés a informació «sensible i privilegiada» en matèria de seguretat que entra en «profunda contradicció amb el règim d'incompatibilitats».