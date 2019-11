Primera jornada de prevenció de ferides cròniques a l'hospital de Figueres

La Fundació Salut Empordà va acollir ahir la primera Jornada de Prevenció de Ferides Cròniques de l'Alt Empordà. En l'esdevinement, que s'ha celebrat per primera vegada a la comarca, hi van participar un centenar de professionals, alguns d'ells procedents de fora de Catalunya.

La jornada va constar de tres classes a càrrec d'experts en la matèria d'arreu de l'Estat, i s'hi van abordar aspectes com nous tractaments, nomenclatures o classificacions. Les sessions van néixer arran de la inquietud d'un grup de professionals de la comarca que des de fa un any es reuneixen periòdicament amb l'objectiu d'unificar criteris a l'hora de fer les cures en pacients en situació de dependència. Ha estat organitzat conjuntament per Albera Salut, l'ICS i la Fundació Salut Empordà.