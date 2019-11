Enderroc a la plaça Avi Xaxu de l'Escala

enderroquen a l'Escala un immoble de dues plantes i baixos comercials al centre històric per aixecar-ne un de nou. L'edifici se situa entre el carrer Maranges, la plaça Avi Xaxu, carrer del Mig i Sant Màxima. Durant quatre dies les màquines han treballat per tirar-lo a terra. Estava situat en un dels punts comercials importants de la població. Als baixos hi havia dos negocis, un d'ells, una joieria emblemàtica dels propietaris de l'immoble. L'Ajuntament espera portar a terme millores a la plaça Avi Xaxu aprofitant que l'any vinent se celebren els 150 anys del naixement del compositor que dona nom a la plaça. Podria deixar-se visible un pou-cisterna situat a l'espai públic. Pel que fa a l'immoble s'aixecarà de nou.