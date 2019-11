Un accident a Portbou agreuja el caos circulatori

Un accident a l'N-260 a Portbou ha agreujat el caos circulatori d'avui a l'Alt Empordà. La carretera ja registrava una important densitat de trànsit arran del tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera, però la situació es va complicar amb un accident que ha generat cues de 6 quilòmetrs en els dos sentits de la marxa a Portbou i el tancament del túnel del Coll del Frare al punt quilòmetric número cinc. Segons el Servei Català de Trànsit el sinsitre no ha produït ferits i a primera hora de la tarda les retencions eren fruit de la densitat de vehicles a la carretera.



Des de l'Ajuntament, el primer tinent d'alcalde, Trino Martínez, diu no tenir constància que s'hagi produï cap sinistre. Les vies de sortida de Porbou han qedat col·lapsades i les retencions arriben fins Llançà. "Portbou no està preparat per aquest trànsit de vehicles i estem desbordats", ha dit Trino Martínez.





?Aturades de 6 km a l'N-260 a Portbou en els dos sentits de la marxa a causa d'un accident.



?El túnel del Coll del Frare es troba tancat al punt quilomètric 5 pic.twitter.com/ptFiksLdQb — Trànsit (@transit) November 11, 2019