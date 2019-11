Els camions omplen les àrees de servei pendents que es desbloquegi la frontera

Els camions omplen les àrees de servei de la Jonquera, Llers o Vilamalla, a l'espera que s'aixequi el bloqueig a la frontera.

Una part dels vehicles pesants han optat per buscar vies alternatives de sortida. Ahir la presència de camions ja va comportar problemes a Portbou.

Una part dels transportistes també han optat per travessar la frontera per Irun. Una nova convocatòria de Tsunami Democràtic per bloquejar aquesta carretera podria comportar que es tanqués aquest punt.

Tot i això, els camions es poden veure estacionats als grans aparcaments de la Jonquera, als vorals de l'N-II i a diferents benzineres i àrees properes.

Des de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) han informat que "a conseqüència de la difícil situació que està generant la durada del tall a l'AP7 s'aixequen de manera excepcional i temporal les restriccions de circulació quedant lliure de circulació el trànsit intern".