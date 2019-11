Un cotxe cau al mar al Port de la Selva

La imatge d'un vehicle surant davant la badia del Port de la Selva ha despertat la curiositat dels veïns, i també dels usuaris de les xarxes socials, després que el primer tinent d'alcalde, Roger Pinart, publiqués una fotografia a Twitter. Resulta que aquest dimarts, 12 de novembre, el cotxe, que estava estacionat al Moll d'en Balleu, va caure al mar, per causes que s'estan investigant, i, afortunadament, no hi havia cap ocupant al seu interior.





Retiren el vehicle que la tramuntana va empènyer al mar @elportdelaselva pic.twitter.com/CaodWgVgZW — GENÍS ???? (@GenisPinart) November 13, 2019

El turisme, un Volkswagen Polo, és propietat d'un veí del poble. Els fets van passar poc després de les dues del migdia, i la primera intervenció que es va efectuar va ser lligar-lo a l'espigó de la platja per tal que no quedés enfonsat. Aquest mateix dimecres, tècnics de la companyia asseguradora, amb el suport de submarinistes, s'han ocupat de treure el cotxe del mar.