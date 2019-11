Reclamen a l'Ajuntament de Figueres crear una zona esportiva al barri del Culubret

El grup Acció Municipal-Figueres (AMC) ha registrat una instància a l'Ajuntament en què reclama crear una zona esportiva al barri del Culubret. L'exregidor Esteve Gratacós, en representació de l'AMC, proposa aprofitar l'espai municipal entre els carrers Marià Fortuny, Marià Bach i la residència geriàtrica Els Arcs per fer-hi una zona esportiva que inclogui pista de bàsquet i handbol i tres pistes de petanca.

En l'escrit es defensa que és una «reinvindicació històrica dels joves del barri» i de l'associació de veïns. A més, segons l'AMC, el Futbol Club Culubret no disposa de cap terreny que puguin utilitzar com a camp de joc. A més, assenyalen la necessitat de crear una zona lúdica per als nens del barri i defensen que la pràctica esportiva beneficia no només la salut, sinó també la integració i la igualtat.