Urbanisme ha d'aturar l'enderroc d'un edifici a Vilanant perquè hi vivia gent

La direcció general d'Urbanisme va intentar ahir que s'executés una ordre d'enderroc d'unes edificacions a l'entorn d'un mas a Vilanant però es va haver d'aturar perquè hi residia una parella. Els Mossos d'Esquadra que es trobaven al terreny van comunicar que l'ordre judicial era per a un edifici buit. L'Ajuntament manté que l'expedient per legalitzar les construccions es va passar a Urbanisme després de molts requeriments a la propietat. Aquesta, en canvi, assegura que fa anys que fa tràmits per legalitzar-ho i que no ha rebut totes les notificacions.

Les edificacions estan situades a la carretera de Cistella. Es tracta de construccions a l'entorn d'una propietat principal, un antic mas. Ahir al matí es va viure una tensa situació quan les màquines van aparèixer amb agents dels Mossos d'Esquadra i tècnics d'Urbanisme. Pretenien tirar a terra unes construccions. De fet van començar per un hivernacle però es van haver d'aturar. Mentre l'Administració defensa que ha d'anar a terra, llogaters i propietat denuncien indefensió i falta d'informació.

Segons Urbanisme, ahir estava previst l'enderroc d'una edificació tipus magatzem hivernacle, corresponent a un volum accessori d'una finca que té una masia. L'alcaldessa, Anna Palet (JxCat), ha explicat que el 1998 es van començar a fer construccions de les quals no es van donar mai coneixement al consistori i hi ha diversos requeriments» perquè es legalitzés perquè no tenia llicència. Assegura que sempre han tingut la voluntat que es legalitzés però «arriba un límit que no pots fer més» i finalment es va decidir passar el cas a Urbanisme. Des del 2014 hi hauria una resolució per executar subsidiàriament l'enderroc.

Les construccions en qüestió se situen a l'entorn d'un hivernacle. Hi ha un edifici amb dues plantes on resideix una parella que ahir es va trobar amb la sorpresa que els volien tirar l'habitatge a terra.



Un «contracte legal» de lloguer

La filla ha explicat que «s'han personat a les deu del matí i han coaccionat els meus pares perquè sortissin perquè havia d'anar a terra». La dona ha informat que tenen un contracte precari signat el 21 de novembre de 2017. Es tractaria d'un contracte de lloguer en el qual s'estableix que porten a terme tasques de manteniment a canvi d'una rebaixa o l'ús de l'habitatge.

Durant l'intent d'enderroc es van desmuntar parts de l'hivernacle però es va haver d'aturar. La versió de la propietària també és diferent de la d'Urbanisme o el mateix consistori. La dona diu que té la propietat des de fa més de quaranta anys i que l'ha anat restaurant. Assegura que a conseqüència d'una ocupació va haver de portar a terme reformes. Explica que els ocupes fins i tot s'hi van empadronar. Va haver de refer els serveis de la masia -calefacció, aigua i llum- que estan tots situats a l'edificació que es vol tirar a terra. Durant el procés haurien adequat l'hivernacle i un habitatge per al masover.

Admet que mentre es portava a terme, l'Ajuntament va aturar els treballs, però més tard l'alcalde del moment assegura que li hauria donat permís perquè continués els treballs. El 2009 hauria rebut el primer avís que l'Ajuntament l'havia denunciat a Urbanisme. Des de llavors hauria portat a terme diversos tràmtis a través d'un gabinet d'arquitectes i enginyers per legalitzar-ho. El 2014 Urbanisme ja havia decidit l'enderroc, diu la propietària, però es va acordar que s'entregaria un projecte a l'Ajuntament.

La propietària assegura que ho va deixar en mans de tècnics i que tant per aquesta part com per part de l'Administració no s'haurien complert amb tots els tràmits i que tampoc se la va anar informant correctament.



Demana aturar el procés

La propietària diu que estava convençuda que es podia legalitzar i que estava tramitant-se. Ara davant la situació, l'execució sense prèviament haver-se notificat, té en tràmit recursos i una demanda al jutjat de Figueres per demanar que s'aturi de moment l'enderroc, segons ha informat.