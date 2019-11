L'Escola d'Hostaleria de Figueres estrena nova etapa a mans d'Educació

L'Escola d'Hostaleria de Figueres va estrenar ahir, oficialment, nova etapa a mans del Departament d'Educació, que assumeix tota la gestió de l'equipament. El canvi ha de permetre el creixement dels cicles formatius que imparteix l'institut Olivar Gran i convertir-se en un referent en la formació del sector, tal com ha destacat el director del centre, Rafa González. L'institut va acollir ahir al vespre la inauguració d'aquesta nova etapa, que coincideix, a més, amb el desè aniversari del primer cicle.

Fins ara, l'espai era compartit entre els alumnes dels cicles formatius de l'institut Olivar Gran i l'Associació per a Foment de la Formació Professional a l'Alt Empordà, però des que Educació s'ha quedat l'Escola d'Hostaleria com a seu educativa per a la Formació Professional, l'ús de l'equipament passa a pertànyer a l'institut.

«El canvi ha suposat reinventar-nos, créixer en l'àmbit de graus superiors i enfocar-nos en el que reclama el sector de l'hostaleria», ha explicat Rafa González. Així, aquesta nova etapa vol encaminar-se cap a l'adaptació i implicació del sector de la comarca. Ara s'enceta un període de tres anys per acabar de consolidar el pla de treball intern.

L'espai ara ja no és compartit entre la formació oficial i l'ocupacional. Aquest curs 2019-2020 s'imparteixen els cicles formatius de Grau Mitjà de Cuina i Gastronomia; de Serveis en Restauració i de Forneria, Pastisseria i Confiteria, i el Grau Superior de Direcció en Cuina. Aquest últim és el més recent, és de modalitat dual i es fa en col·laboració amb el Grup Peralada.

Per González, un tret d'identitat del centre és el seu projecte d'internacionalització i destaca que un 40% dels alumnes realitza estades formatives en empreses europees.

D'altra banda, a efectes pràctics, el servei de restauració estarà obert els migdies de dimarts a divendres. Aquest dia hi haurà servei de Gastrobar, en què els alumnes cuinen davant dels clients. Amb el trasllat de les oficines de Promoció Econòmica a l'auditori de Caputxins, s'ha condicionat l'espai per les aules teòriques i a la planta baixa hi ha les cuines i el restaurant. Actualment hi ha un centenar d'alumnes.

L'actual edifici de l'Escola d'Hostaleria es va inaugurar el 2010, moment en què va abandonar les instal·lacions a Vilamalla que havia ocupat en els darrers divuit anys. Actualment hi ha un centenar d'alumnes i la nova etapa vol convertir el centre en referent.