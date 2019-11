Cues a Figueres per fer de figurant en la nova sèrie de Mario Casas "El Inocente"

Desenes de persones participen avui al càsting per la nova sèrie de Netflix "El Inocente" protagonitzada per Mario Casas i que tindrà escenes gravades a Figueres. La prova de figuració ha aixecat una gran expectació entre els veïns de la ciutat i a primera hora del matí ja hi havia una important cua davant l'Auditori dels Caputxins, l'espai on es realitza el càsting.

Les proves, que tenen lloc entre les deu del matí i les sis de la tarda, busquen figurants d'entre 16 i 65 anys per participar en el rodatge de la sèrie els propers 2,3,4 i 5 de desembre a l'antiga presó de Figueres. Els aspirants han de presentar una fotocòpia del DNI, el número de la seguretat i social i el compte bancari. A més, als participants se'ls fa una fotografia.

El thriller dirigit per Oriol Paulo, està protagonitzat també per Aura Garrido i Alexandra Jiménez. "El inocente" constarà de vuit capítols i està previst que s'estreni l'any vinent a Netflix. Narra la història de Mateo, interpretat per Mario Casas, que una nit de fa nou anys va intercedir en una baralla i va acabar matant un home, i es va convertir així en un assassí.