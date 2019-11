L'alcaldessa de Figueres vol convertir l'hospital en centre universitari

Convertir l'hospital de Figueres en un centre universitari i recuperar l'Escola Taller són dos dels objectius que s'ha marcat l'equip de govern de l'Ajuntament de Figueres i que l'alcaldessa, Agnès Lladó, va traslladar al cercle d'empresaris del Cercle Euram en una reunió.

«Volem donar un impuls a l'Agència de Desenvolupament Econòmic, promoure l'activitat emprenedora, potenciar programes d'inserció laboral i l'aprenentatge d'oficis. Per això és important recuperar l'Escola Taller», va dir Lladó.

El consistori també treballarà per convertir en universitari l'hospital de Figueres. En opinió de l'alcaldessa, Figueres no pot tenir una universitat convencional «perquè no és sostenible», i per això assenyala que cal apostar pels grups de recerca «que permeten retenir talent i també captar-ne».

Agnès Lladó va repassar la situació actual de Figueres i va comentar que aquest ha de ser «el mandat del POUM».



Les mancances

L'alcaldessa va admetre que la ciutat té moltes mancances perquè fins ara no hi ha hagut «un full de ruta clar que indiqui què volem ser i cap on volem anar», i va lamentar la complicada situació social de Figueres amb un 17% d'abandonament escolar, un 47,5% de persones en risc d'exclusió social, i una taxa d'atur per sobre del 15%.

Lladó i la regidora d'Economia i Hisenda, Maria Gratacós, van fer referència al pressupost de l'Ajuntament per al 2020 i van dir que no serà gaire superior al d'aquest any. «No podem apujar impostos, seria una presa de pèl tal com està la ciutat, així que el que volem fer és controlar les despeses supèrflues», va apuntar Lladó.