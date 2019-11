Junts per Figueres registra una moció per fer la sortida Oest de l'autopista AP-7

El grup de Junts per Figueres ha registrat una moció a l'Ajuntament en què proposa la construcció de l'accés de la sortida Figueres Oest de l'AP-7. En l'escrit sol·liciten que es faci la petició al Ministeri de Foment, titular de la via i la col·laboració enre els serveis tècnics municipals de Figueres, Vilafant i el Departament de Territori i Sostenibilitat la redacció d'una primera proposta per la construcció d'aquest nou accés a la ciutat. La via és de titularitat estatal i un cop finalitzi la concessió amb la companyia Abertis, correspondrà al Ministeri de Foment la seva gestió, recorden des de Junts.

El Ministeri ha tret recentment a concurs l'elaboració d'un estudi sobre el trànsit en aquesta autopista i pel grup és una oportunitat per a Figueres que hauria de permetre ocnstruir un nou accés que connectés l'AP-7 amb el sector oest de la ciutat i una connexió directe amb el castell de Sant Ferran i l'estació del TAV. "Donaria un amajor connectivitat amb la ciutat a tots els municipis situats a nord i sud de la capital, reduint de forma significativa el pas de vehicles pel centre", subratllen en un comunicat.

A més, concreten qye l'autopista AP-7 registra una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 50.624 vehicles i que la connexió permetria obrir un nou accés directe al Castell de Sant Ferran i potenciar-lo com a equipament turístic i cultural.

Consideren que, ja que donat que el Ministeri ha tret a concurs la redacció de l'estudi, és "urgent i estratègic" que des de l'Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb el de Vilafant i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat "s'impulsi i es lideri" una negociació amb el Ministeri de Foment per construir el nou accés Figueres Oest.