Una mare s'enfronta a 22 anys de presó per prostituir la filla de 7 anys a canvi de marihuana o diners

Una dona s'enfronta a 22 anys de presó per vexar, humiliar i prostituir la seva filla de 7 anys durant un any a canvi de marihuana o diners a Santa Margarida, a Roses. Els fets pels quals està acusada són de l'any 2008, moment en el qual «l'acusada i la víctima van conviure» al domicili de la mare. El judici s'havia de celebrar ahir a l'Audiència de Girona, però la incompareixença d'un testimoni va provocar l'anul·lació de la vista, que s'ha posposat fins el pròxim febrer.

Els escrits d'acusació relaten diversos episodis de violència i vexacions que tenien «ànim d'atemptar contra la integritat moral» de la nena, que aquell any tenia 7 anys. D'entre els fets dels quals se l'acusa, la fiscalia sosté que «durant l'any que van conviure i en un nombre indeterminat d'ocasions l'acusada obligava a la nena a tenir relacions sexuals amb desconeguts a canvi de diners o marihuana». Això hauria succeït tant al domicili com en altres habitatges i amb la connivència de la mare, que ho feia amb «ànim d'obtenir un lucre». Així mateix l'obligava a presenciar relacions sexuals amb el seu marit, amb qui també convivia.

Tot plegat va tenir lloc en un «clima continuat de violència» amb pallisses i humiliacions dirigides a la menor, com ara obligar-la a menjar a terra i fer-la caminar pel passeig de Roses «amb talons i despullada». En un altre episodi, l'acusació assegura que «en almenys dues ocasions li va ruixar el cap amb líquid antiescarabats, i que li ha provocat seqüeles. La menor va interposar denúncia l'any 2017 juntament amb la seva família d'acollida, i viu a Castella i Lleó.

L'acusada, M.A.S., s'enfronta a 4 delictes de maltractes en l'àmbit familiar, un delicte de maltractament habitual, un delicte continuat d'exhibicionisme i provocació sexual, un delicte de corrupció de menors i un últim d'abús sexual continuat a menor d'edat amb agreujant de parentesc. Per tot plegat se li demana una pena de 22 anys i la retirada de la pàtria potestat durant 6 anys -fins que no hi hagi resolució ferma se li ha prohibit acostar-se i comunicar-se amb la víctima-.



En concepte de responsabilitat civil sol·licita 30.000 euros i una multa de 7.200 euros.