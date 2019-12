Miquel Gotanegra és escollit nou president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà

L'empresari Miquel Gotanegra ha estat elegit, per unanimitat, nou president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE) durant l'Assemblea que es va portar a terme dilluns al vespre a l'Hotel Restaurat Bon Retorn de Figueres. Gotanegra, que encapçalava l'única candidatura presentada, agafa el relleu de Lluís Fernández, que va morir el passat mes de juliol i que havia encapçalat la presidència de l'entitat des del 1985. Gotanegra ha ocupat la vicepresidència durant els darrers 25 anys. S'espera crear una entitat de promoció única a l'Alt Empordà en col·laboració amb l'Associació Empordà Turisme (un ens mixt format pel Consell Comarcal, els municipis i empreses de la comarca).

Durant l'assemblea, que va aplegar una quarantena de persones, es va escollir un nova junta. El vicepresident i tresorer serà Salvador Jordà (hotel Empòrium de Castelló d'Empúries), i Marta Gardell (Hotel Restaurant Bon Retorn de Figueres) serà la Secretària.

Durant el seu parlament, Miquel Gotanegra ha tingut unes paraules de record per al seu antecesor, Lluís Fernández. «S'obre una nova etapa, engrescadora i partim d'una bona posició»,va assegurar el nou president.

Gotanegra va explicar que agafa el relleu al capdavant de l'entitat amb un projecte propi. Entre els objectius del nou president hi ha el de fer de lobby i el d'oferir la màxima col·laboració amb l'administració per potenciar l'Empordà com a destinació turística referent.

En aquest sentit, s'ha anunciat el projecte per crear una entitat de promoció única. També es potenciarà la marca Cuina del Vent, el col·lectiu gastronòmic de l'Associació per tal que continuï sent referent; i s'impulsaran programes de formació específica per al sector de la mà de l'Escola d'Hostaleria. L'objectiu del projecte de la nova junta i de les aliances que es volen impulsar és crear una gran distribuïdora de serveis per als associats en consonància amb les normatives existents.

De cara a l'any 2020 es treballa en un projecte que vol reconèixer el paper destacat de la dona en el sector a l'Alt Empordà i homenatge a qui ha dedicat la vida al sector.

Miquel Gotanegra també és president de l'Associació de Càmpings de Girona, de la Federació Catalana de Càmpings, i de l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i Shopping Roses. També és vicepresident de la patronal FOEG.