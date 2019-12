Llançà suspèn el ple dels pressupostos després del recurs de reprovació d'ERC que al·lega vulneració de drets

L'alcalde de Llançà (Alt Empordà), Josep Guisset, ha hagut de suspendre el ple previst per dimarts dia 10 de desembre després del recurs de reposició presentat per Esquerra. Els republicans al·leguen que s'han vulnerat els drets dels regidors, ja que, segons expliquen en un comunicat, no se'ls va facilitar els expedients corresponents a l'ordre del dia, entre els quals hi havia el dels pressupostos. Esquerra assegura que a l'inici de la sessió informativa del dia 3 van advertir l'alcalde que s'havia saltat l'acord que fixa la periodicitat de les sessions. El portaveu d'ERC, Guillem Cusí, considera "intolerable que s'actuï d'aquesta manera" i recorda que en els sis mesos de govern s'han canviat les dates i hores dels plens en tres ocasions.