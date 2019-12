Un camió acaba al mig d'un camp de Garrigàs en una sortida de via a l'N-II

Un camió ha patit una sortida de via i ha acabat al mig d'un camp de Garrigàs.

L'accident de trànsit s'ha produït pels volts d'un quart de set del matí a l'altura del quilòmetre 746 de l'N-II.

En aquest punt, per causes que s'investiguen, el camió ha sortit de via i ha acabat bolcant en un camp proper a la carretera. El vehicle transportava productes alimentaris.

A causa del sinistre viari, els efectius d'emergències s'han activat (Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers).

Malgrat l'ensurt, el xofer ha resultat ferit lleu.

Els Bomberes han derivat dues dotacions a l'accident i els efectius del cos d'emergències han hagut d'aturar una fuita de gasoil del vehicle.

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda investiguen el succés.

El vehicle pesant ha quedat a la zona a l'espera de ser remolcat per tornar a la carretera si és possible.