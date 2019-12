Figueres busca complicitats amb Olot per potenciar la comarca

Figueres va acollir ahir al matí una trobada amb alcaldes i representants de diversos municipis de l'Alt Empordà, però també de la Garrotxa i el Berguedà, amb l'objectiu de teixir sinergies per potenciar econòmicament la comarca. La trobada, organitzada per l'Ajuntament de la capital alt-empordanesa, també es va centrat en la captació de fons europeus transfronterers per tal de finançar projectes que impulsin el territori.

La jornada va acollir tres ponències, entre les quals es van donar a conèixer els exemples de les agències d'innovació i desenvolupament econòmic de la Garrotxa (DinàmiG) i del Berguedà. A la reunió, hi va assistir l'alcalde d'Olot, Josep Berga, el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, així com de la Jonquera, Castelló d'Empúries, Roses, Vilafant, Vilamalla o l'Escala.

L'alcaldessa Agnès Lladó, en declaracions posteriors a la «cimera», va destacar la importància de començar a treballar i teixir aliances amb el territori, tant per poder accedir a fons europeus com per impulsar una futura agència de desenvolupament econòmic a la comarca. L'objectiu és el de «diversificar el model productiu i impulsar línies de formació que ens ajudin a tots», ha remarcat Lladó.

Al respecte, l'alcaldessa insisteix en la importància de teixir aliances amb la Garrotxa per impulsar la transformació econòmica i social a la ciutat i a l'Alt Empordà. «És un territori molt industrial i en l'àmbit formatiu ens interessa establir-hi aliances», ha remarcat Lladó, qui defensa la necessitats de potenciar «estratègies compartides». «A Figueres ens volem especialitzar en formació logística i a la Garrotxa tenen un teixit industrial que té precisament aquesta necessitat», explica.

Així mateix, Figueres també busca complicitats amb Perpinyà. En aquest cas posa el focus en la problemàtica del sector oest i subratlla la rellevància de captar fons europeus per a projectes transfronterers.

En els fons europeus hi veu una bona oportunitat per captar recursos, ja que de moment no hi ha nous pressupostos ni de la Generalitat ni de l'Estat. Els assistents es van emplaçar en una nova trobada el primer trimestre del 2020.



L'entorn del TAV

D'altra banda, el desenvolupament de Figueres també passa per impulsar l'entorn de l'estació del TAV. Al respecte, l'Ajuntament s'ha reunit amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el consistori de Vilafant per tractar-ho. En aquest sentit, Agnès Lladó ha destacat que el poble veí té més avançat el POUM i que en el cas de Figueres «s'han perdut uns anys importants».

«Tenim molt focalitzat el que hi volem fer i la suma amb Vilafant és important per desenvolupar aquella zona», ha afegit l'alcaldessa. A més, insisteix que «tenim la línia d'alta velocitat més solvent de tot l'Estat i hem d'aprofitar la proximitat amb la Garrotxa».