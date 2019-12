El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, va visitar ahir Portbou per conèixer l'estat de l'N-260 entre el municipi i la frontera amb França. És un tram on el pas dels vehicles pesants que han d'arribar al municipi dificulta la circulació i, en algun moment, arriben a col·lapsar la via. Bramon va avançar a l'alcalde que estudiarà la solució per millorar-ne la complexitat.