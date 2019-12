La campanya de Nadal de Roses posa l'accent en la crisi climàtica i el comerç Km0

La campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants de Roses posa l'accent en la lluita contra la crisi climàtica i les compres en comerços quilòmetre zero. Així, durant tot el mes de desembre, els establiments associats a Shopping Roses obsequiaran els seus clients amb una bossa de roba, que tindrà inscrit el lema de la campanya d'enguany («Jo compro a Roses, i tu?»), amb l'objectiu de contribuir a reduir el consum de bosses de plàstic.

També s'han editat una seixantena de vinils amb el lema de la campanya que es mostraran als aparadors dels establiments associats. A més, per tercer any consecutiu, es va celebrar el mercat solidari. Paral·lelament, l'estació nàutica de Roses també promou accions per atraure turisme durant la temporada baixa.