Figueres prorroga l'acord amb Biure a l'espera del nou pavelló, amb retards

L'Ajuntament de Figueres ha prorrogat el conveni amb Biure per a l'ús del seu pavelló a l'espera que es construeixi el nou poliesportiu a la ciutat, que acumula retards. L'acord té l'objectiu de descongestionar els equipaments esportius de Figueres i que els clubs de la ciutat hi puguin seguir desenvolupament les seves activitats i competicions.

La ciutat arrossega des de fa temps la manca d'espais esportius i ja es va adequar provisionalment el pati de l'escola Joaquim Cusí per resoldre temporalment aquesta situació, que es preveu solucionar definitivament amb la construcció del tercer equipament.

Una d'aquestes mesures transitòries és l'acord amb l'Ajuntament de Biure per a la cessió d'ús del seu pavelló, que es troba a onze quilòmetres de Figueres. L'actual conveni es va aprovar el 2018 i estableix pròrrogues de dos anys per períodes anuals. Ja el 2015, l'anterior govern havia acordat amb Biure l'ús del pavelló. Amb l'acord, Figueres es compromet a fer front a part dels costos de manteniment del poliesportiu i haurà de pagar 8.000 euros per l'activitat que s'hi ha desenvolupat aquest any.

Amb relació al pavelló projectat darrere l'hotel Ronda, l'obra és a punt de licitar-se i paral·lelament s'estan executant els treballs d'arranjament del terreny. Només resta pendent la modificació de les línies elèctriques, que s'ha desencallat un cop acordada la posició definitiva de la torre elèctrica que hi ha al mig del solar, que es traslladarà a la cruïlla entre el camí de les Forques i Marbres Casellas.

L'equip de govern ha concedit una pròrroga de tres mesos a l'empresa adjudicatària dels treballs, Comsa, per tal que la companyia Endesa hi actuï i s'estableix com a data per a la finalització de l'obra el març vinent. Han tingut un cost de 428.396,86 euros.



Millores al pavelló Roser Llop

A més del col·lapse dels actuals dos pavellons esportius de Figueres, aquests també presenten deficiències. Respecte a això, es preveuen millores en un d'ells, al Roser Llop, que s'executaran en tres fases. L'adequació de l'equipament s'iniciarà amb l'adaptació a la normativa vigent en matèria d'incendis, amb un pressupost de 365.465,53 euros. La Junta de Govern d'ahir va aprovar el plec de clàusules administratives per tal de poder licitar aquests primers treballs. L'Ajuntament ja disposava d'un pla de millores d'aquest pavelló municipal que no s'ha arribat a executar en la seva totalitat i el passat mes de març un esportista va resultar ferit.

A més, el setembre de l'any passat es va desprendre parcialment una cistella de bàsquet del pavelló Rafa Mora mentre s'hi estava celebrant un campus d'hoquei, sense que ningú en resultés ferit. Tot plegat va evidenciar les deficiències dels actuals equipaments esportius i la necessitat de desencallar el nou espai.