Roses obre un jardí públic davant de mar

L'entorn del Mas de les Figueres de Roses es va obrir ahir com a jardí públic després d'anys de tràmits per la cessió d'un particular, Josep Oriol Martí Bagué, i la posterior adequació de l'espai. Es tracta d'una intervenció paisatgística sobre 2.066 metres quadrats en una finca que situa davant de mar, al barri de la Punta amb el carrer Pescadors.

El nou jardí està format per un mosaic de zones verdes i àrees d'estada i una petita plaça amb graderia per a les activitats de petit format a l'aire lliure. Segons la documentació conservada, els orígens del Mas de les Figueres es remunten al segle XVI, moment en què estava format per un celler i una casa de planta baixa i rebia el nom del Mas Pedró. L'any 1785 es van plantar les figueres que van provocar el canvi de denominació.

Durant l'hivern estarà obert de les vuit del matí a les nou del vespre. I durant la temporada d'estiu, de les set del matí fins a la mitjanit.