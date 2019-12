Art solidari per un plat calent de Nadal

Garantir un plat calent a taula el dia de Nadal és l'objectiu de la iniciativa impulsada pel col·lectiu Desat'Art a Figueres, que a través de la venda d'obres d'art i la col·laboració d'establiments de la ciutat organitzen un dinar nadalenc el 25 de desembre per a persones sense recursos a la pizzeria Origano. Se'n beneficiaran prop de dues-centes persones.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i ha sorgit de la voluntat del col·lectiu de «donar un cop de mà» als més necessitats en unes dates especialment complicades per a les persones sense recursos, explica el president del grup Desat'Art, Carles Castellnou. Des d'aquest dimecres, 18 de desembre, i fins avui, s'ha instal·lat a la plaça de l'Escorxador de la capital alt-empordanesa una carpa on s'exposen una cinquantena d'obres de dotze artistes d'arreu de l'Estat i de Catalunya. Els diners de les vendes s'invertiran en la iniciativa.

«Tothom ho ha passat malament en algun moment de la vida i nosaltres impulsem aquesta iniciativa social per donar exemple», diu Castellnou, i subratlla que a més de facilitar un àpat calent també es busca la germanor entre les persones que també estiguin soles. «Són unes dates pensades per als nens, però a les famílies on hi ha hagut pèrdues es fan especialment dures», recorda.

La tria dels beneficiaris es fa en col·laboració amb els Serveis Socials de Figueres. Seran els responsables del menjador social els que reparteixen els tiquets del dinar entre els seus usuaris. Castellnou explica que repartiran vals per a cinquanta famílies, que calculen que seran unes dues-centes persones. «Som conscients de l'efecte vergonya, per això també se'l podran endur i menjar-lo a casa», destaca.

La iniciativa ja s'havia fet amb anterioritat. La primera experiència va ser el 2014, però en els dos últims anys s'havia deixat de celebrar, segons Castellnou, per la falta de col·laboració de l'anterior govern. Ara, explica que l'actual govern els ha posat facilitats per instal·lar la carpa en un espai públic.

El menú del dia de Nadal inclou canelons, rostit, pizza i pasta amb dolços nadalencs de postres. Els impulsors també compten amb voluntaris per la recollida d'aliments per a persones sense recursos així com amb la implicació de dues empreses més de Figueres que donaran un percentatge de les vendes de Nadal al projecte (la perruqueria Yomi del barri Parc Bosch i la botiga K-bells de la Rambla).

El grup Desat'Art va néixer el 2006 i, segons explica el seu president, aglutina 248 artistes d'arreu d'Europa. Han realitzat més de 250 exposicions i es caracteritzen per la lluita i la promoció de l'art. És una associació sense ànim de lucre i defensen no cobrar comissions de cap venda, ja que considera que és «un abús a l'art».