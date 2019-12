ERC insta a posar senyals per a l'entrenament dels corredors a Empúries

ERC de l'Escala va proposar durant el darrer ple que, aprofitant les millores que s'han de portar a terme al passeig d'Empúries, s'hi col·loquin senyals verticals cada 250 metres per marcar les distàncies a les persones que hi van a córrer.

El grup va posar de manifest que molts veïns l'utilitzen per realitzar els seus entrenaments, preparar-se per a futures curses o, simplement, per mantenir-se en forma. Aquest tipus d'esport porta associat tot un sistema de mecanismes de control de la distància i el temps recorregut que, normalment, es fa amb mètodes GPS.

Per això, ERC ha proposat un projecte de senyalització a través de petits senyals verticals que poden ser de fusta per tal de quedar integrades en l'entorn, cada 250 metres. Aquestes senyals, que s'han instal·lat en molts passeigs de diverses ciutats com Tarragona, Barcelona, Donostia o la Corunya, permetrien a les persones que practiquen aquest esport controlar les distàncies. Els republicans argumenten que aquesta acció, amb una petita inversió, seria de gran ajuda.