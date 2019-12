Figueres actualitzarà la mobilitat

L'Ajuntament de Figueres revisarà el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) per adaptar-lo a les necessitats de la ciutat i es preveu que el nou document estarà enllestit a finals del 2020. L'actual document es va validar el 2012 i des d'aleshores no ha sofert modificacions. El govern ha encarregat l'actualització de la mobilitat a una empresa externa juntament amb un estudi dels aparcaments dissuasius.

La futura mobilitat urbana és un dels reptes que haurà d'entomar la ciutat. La tendència a pacificar el centre i expulsar els vehicles amb la creació de bosses d'estacionament a la perifèria marcarà la redacció d'aquest nou pla, que també establirà canvis de direccions i senyalitzacions.

El regidor de Mobilitat, Xavier Amiel, explica que s'han trobat amb «contradiccions» de mobilitat en diversos punts de la ciutat i que un dels objectius d'aquest nou document és el de descongestionar el centre de Figueres. Algunes zones que presenten dificultats són l'entorn de la plaça de l'Escorxador, ha detallat el regidor, on s'estudiaran diversos canvis de direccions. L'anterior govern del PDeCAT també havia plantejat la revisió del Pla de Mobilitat, però no s'havia dut a terme.

Els pressupostos del 2020 ja inclourien aquest projecte, segons ha explicat Amiel i assegura que a finals de l'any vinent ja podria estar enllestit.

A l'espera que es redacti el nou Pla de Mobilitat, l'Ajuntament també podria impulsar retocs en la circulació de la ciutat, segons ha concretat Amiel, com ara al carrer Muga o Arnera.

Una de les darreres modificacions impulsades és la de la reobertura del carrer Sant Pau, després de set anys tancat. La mesura es va implantar el passat mes de setembre amb l'objectiu d'afavorir la circulació a l'entorn de la Rambla i facilitar una sortida cap al sector Migdia.



Aparcaments dissuasius

El govern també encarrega la redacció d'un estudi d'aparcaments dissuasius. «Volem que sigui un pla global», diu el regidor responsable de l'àrea, de tal manera que aquest document estaria inclòs en el futur pla.

De fet, l'Ajuntament disposa d'una comissió d'espais buits, que s'encarrega precisament de localitzar solars susceptibles d'esdevenir en aparcaments i de negociar amb la propietat. Al respecte, les obres de l'aparcament dissuasiu de l'antic futbol del Far, propietat de l'asil Vilallonga i que es va llogar al marge de la comissió d'espais buits, generant un enfrontament entre ERC –que presideix l'ens– i el PDeCAT, aleshores al govern.

L'anàlisi del pla de mobilitat vigent rebel·la que la majoria del trànsit que discorre pel centre de Figueres és de pas i posa sobre la taula la necessitat d'impulsar les rondes de circumval·lació per descarregar les vies, així com «l'excessiva pressió del vehicle particular per manca d'una política de desviament i dissuasió».

I conclou que la Rambla hauria de ser «zona de vianants» i que la ciutat compta amb «la infraestructura d'estacionament o els solars necessaris per delimitar una àrea central de restricció del trànsit».