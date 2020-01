Roses alerta de l'ús de sofre al carrer contra l'orina dels gossos

L'Ajuntament de Roses ha alertat de l'ús de sofre a la via pública per part de veïns que intenten evitar les miccions dels gossos. En un comunicat, el consistori adverteix de la perillositat d'utilitzar aquest producte químic així com de la seva ineficàcia i les sancions que comporta.

El sofre pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit o quan està en contacte amb la pell i els seus efectes pot provocar ulceració de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal i problemes respiratoris, tal com assenyala l'Ajuntament. Al municipi no hi ha hagut casos de gossos afectats per l'ús d'aquest producte químic, segons han concretat fonts municipals, però sí que han detectat que se n'ha fet ús en diversos punts de Roses. L'administració en vol frenar l'ús amb multes però també amb pedagogia, assenyalen aquestes mateixes fonts. El consistori, a més, assegura que es tracta d'una «creença popular», que el sofre en pols repel·leix els gossos impedint que orinin a les façanes dels edificis. «A més de la prohibició i els efecte nocius, on té cap utilitat fer-ho», adverteixen.