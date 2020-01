L'Ajuntament de Figueres encara no té a punt el traspàs de l'avinguda Salvador Dalí, l'antiga N-II. Es tracta d'un compromís adquirit amb el Ministeri de Foment per tal que la via, actualment de titularitat estatal, canviï a municipal. La delimitació dels serveis soterrats, que ha d'establir què depèn de cada administració, encara no s'ha desencallat. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, hi ha diversos punts que presenten dificultats perquè «no queda clara» de qui és la responsabilitat.

«Algunes zones no estan ben delimitades a qui pertanyen i per tant no podem fer el traspàs», diu Amiel. Es tracta de diversos punts en el transcurs de l'antiga N-II en trama urbana. Fins que això no es resolgui, el carrer seguirà formant part de Foment. Amiel explica que el cost per la recepció de la via no està inclòs en el pressupost del 2020, que es portarà a votació al gener, però que preveu que sí que ho estigui de cara al 2021. Tot i això, no tanca una data concreta. De fet, ja a l'octubre del 2018, l'anterior govern havia anunciat que aquesta reclamació històrica ja es podria veure reflectida en el pressupost del 2019. Finalment, no s'hi va incloure cap partida pel cost del manteniment de la via, que encara és de propietat estatal.

Foment es va comprometre a fer efectiu el traspàs un cop hagués finalitzat la rotonda de la plaça del Sol, que es va inaugurar l'estiu del 2017. Des d'aleshores, la recepció no s'ha desencallat.

En els darrers mesos, el traspàs ha topat amb un nou entrebanc: la investidura del president espanyol i la formació de govern. «Que no hi hagi govern definitiu ha estat una raó de pes, perquè no teníem molt clar qui era l'interlocutor», diu Amiel.

Amb la constitució del nou executiu, es podria començar a desencallar. I és que el regidor d'Urbanisme destaca que el mateix ministeri «hi té el màxim interès» a tractar aquest tema.

El traspàs de la via comportarà que l'Ajuntament hagi d'assumir, entre d'altres, el cost de l'enllumenat, asfaltatge i voreres. Precisament per això, Amiel reconeix que «no tenim una pressa extrema» fins que aquesta despesa es pugui incloure en els pressupostos. El canvi de titularitat també donaria llibertat a l'Ajuntament per poder actuar-hi en matèria de mobilitat i resoldre alguns punts negres de la via.



Reclamació del PSC

Precisament el PSC, abans a l'oposició, va acusar ara fa un any l'antic govern municipal d'haver «renunciat» al traspàs de la va precisament per aquesta demora. El regidor socialista i vicealcalde Pere Casellas defensa el compromís de Foment i assegura que ambdues parts s'han de reunir per acabar de concretar serrells pendents. L'avinguda Salvador Dalí és l'únic carrer que travessa la ciutat de Figueres d'un extrem a l'altre i, a més, és el més llarg que hi ha. És el tram de l'antiga carretera nacional de Barcelona a la Jonquera.