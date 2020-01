Sant Pere, l'Armentera i Castelló pateixen microtalls pels estornells

Els estornells que aquest any es refugien als Aiguamolls de l'Empordà estan generant diàriament microtalls a les poblacions de l'Armentera, Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries. Segons Endesa, cada tarda milers d'aus se situen en una línia de mitja tensió i en aixecar el vol s'interromp el servei. La línia posteriorment es reconnecta.

Cada au pesa uns seixanta grams però la presència de milers exerceix una enorme pressió sobre la línia, ha informat la companyia. És de 25 kv, de mitja tensió, i alimenta les tres poblacions properes on des de finals d'any estan patint els microtalls.

Endesa ha informat que és una de les preferides dels estornells i que s'hi situen pels volts de dos quarts de sis de la tarda. Quan aixequen el vol causen un sotrac a la línia que per seguretat es desconnecta automàticament, expliquen. Els talls són d'entre uns segons i un minut.

Des de fa setmanes, desenes de fotògrafs se situen en un punt dels Aiguamolls des de la carretera de Roses a Palau per captar les espectaculars danses al cel de les aus, tal com va publicar Diari de Girona. Entre les moltes imatges que s'han pogut veure també hi ha les del moment en què eleven el vol i fan saltar espurnes a la línia de mitja tensió. Segons Endesa, però, fins ara les aus no han causat cap avaria.