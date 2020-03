La reparació dels danys del Gloria al port de Portbou costaran 80.000 euros

El consorci del port de Portbou destinarà 80.000 euros en reparar les afectacions del temporal Gloria a la dàrsena esportiva. Les obres es tiraran endavant amb caràcter d'urgència i es preveu que durin sis setmanes. El president de l'ens, Joan Pere Gómez ha assegurat que l'objectiu és "tornar a la normalitat el més aviat possible".

Per això ja s'han retirat tota la brossa que el mar havia estirat fins al port, com ara roques, sorra i restes vegetals. També s'han col·locat noves tapes a les arquetes de serveis, ja que les que hi havia se les va emportar el temporal i s'ha fet una inspecció subaquàtica de l'escullera que hi ha a l'espigó i s'ha comprovat que no hi ha cap afectació a l'estructura.

Per altra banda, ja s'estan substituint les torretes de subministrament de llum i aigua per a les embarcacions, que també havien patit els efectes del temporal. Les noves que s'instal·len compten amb tecnologia LED per promoure l'estalvi energètic.

El passeig d'accés al port s'havia quedat sense llum i també es va trencar un dels murs. De moment, s'han reparat les instal·lacions del passeig i es preveu arreglar d'aquí a poc el mur caigut i també les zones de paviment danyades.

Per últim, s'ha restablert un nou sistema d'accés provisional, després que el control d'accés quedés afectat pel Gloria. També s'ha fet una revisió de totes les càmeres de vigilància i algunes d'elles s'hauran de reparar.