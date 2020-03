Roses obre al públic el nou jardí del Mas de les Figueres

L'Ajuntament de Roses va inaugurar diumenge el nou jardí públic del Mas de les Figueres fruit de la donació del seu anterior propietari, Josep Oriol Martí. El nou parc està situat entre el carrer dels Pescadors i el front de mar.

El nou jardí té un mosaic de zones verdes i àrees d'estada i una petita plaça amb graderia per a la realització d'activitats de petit format a l'aire lliure, on diumenge va tenir lloc la inauguració. Un camí creua tota la finca diferenciant els espais i potenciant les visuals cap al mar. Per sobre del camí s'ha instal·lat una pèrgola lleugera que servirà de suport perquè rosers, buguenvíl·lies, etc., s'enfilin i donin ombra a tot el recorregut amb un aspecte natural.