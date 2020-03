Vilajuïga i Pedret acorden compartir les despeses de l'escola

Els ajuntaments de Pedret i Marzà i Vilajuïga compartiran les despeses de l'escola Santiago Ratés. Han signat un conveni per als propers quatre anys. Es tracta d'una llarga reivindicació.

Pedret i Marzà pagarà de forma proporcional al nombre d'alumnes empadronats que assisteixin a l'escola a partir dels conceptes de subministrament elèctric, d'aigua, de gasoil, de productes, entre d'altres. De forma extraordinària, podrà col·laborar amb aquelles noves despeses, com poden ser reparacions menors, sempre que s'acordi amb suficient anel·lació.

Els veïns de Pedret podran beneficiar-se dels avantatges que tenen els habitants de Vilajuïga en relació amb els serveis de la piscina municipal i a la llar d'infants. Els dos municipis han acordat que sigui per a quatre anys.