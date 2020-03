El Festival Còmic crearà el club de la comèdia al Casino

El Festival Còmic de Figueres escalfa motors i se celebrarà del 9 al 12 d'abril. En aquesta edició estrenarà un nou espai, el Casino Menestral, on hi haurà el Club de la Comèdia. I a plaça Catalunya hi haurà fins a 800 localitats.

En Peyu, amb El gallardo español, Julot Cousins, amb Hula Hoopla2 a la Rambla, o Kalabazi a l'espai Citroën de plaça Catalunya són alguns dels artistes que es podran veure al festival, que ja ha avançat tota la programació.

Els escenaris seran el teatre El Jardí, la Rambla, plaça Catalunya, la sala La Cate i, com a novetat, el Casino Menestral.

A plaça Catalunya hi haurà els tres espectacles gratuïts: Kalabazi, amb l'artista brasilera Jessica Arpin; Piti Peta Hofen, amb la Cia LPM, i Mur, amb la Cia 3. A la Rambla hi haurà l'altre espectacle gratuït. Serà a càrrec de l'acròbata Julot Cousins. El festival inclou artistes nacionals i internacionals com Opposable Thumb, Compagnie Nº8 o Pepa Plana & Noël Olivé. El festival de moment no es planteja cap mesura pel coronavirus, ho decidirà més endavant.