Els Amics Solidaris Almogàvers de l'Empordà entrega 1000 euros a l'Hospital de Figueres

L'Associació Amics Solidaris els Almogàvers de l'Empordà ha fet donació aquest matí de mil euros a l'Hospital de Figueres.

L'associció ha volgut contribuir a lluitar contra el coronavirus. Ha fet entrega dels diners per tal que es destinin a la compra del material necessari per al centre sanitari.

Amics Solidaris els Almogàvers de l'Empordà està bolcada des de fa uns anys en la recollida de fons per a la recerca sobre malalties minoritàries amb esdeveniments com la Cursa del Castell de Sant Ferran. Contribueix però en altres causes solidàries.

En aquesta ocasió ha volgut sumar-se a col·laborar contra el coronavirus. Un dels membres de l'entitat, Narcís Planas, s'ha adreçat aquest matí a l'Hospital on ha fet entrega dels diners.