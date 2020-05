Bàscara rebutja obrir dilluns l'escola i la llar d'infants

L'Ajuntament de Bàscara no obrirà el dilluns 1 de juny l'Escola Pública Joan Reglà ni la Llar d'Infants La Baldufa, amb l'entrada de Girona a la fase 2. L'equip de govern es va reunir aquest divendres en sessió d'urgència i va prendre la decisió per "unanimitat" en considerar que no es pot garantir la seguretat de docents i infants, segons recull el consistori en un comunicat. L'Ajuntament recorda que els centres són de la seva propietat.

"Un cop estudiades i valorades les diferents mesures exigides per tal de garantir la salut d'infants, mestres i personal no docent l'Ajuntament de Bàscara manifesta la impossibilitat de complir amb aquestes mesures" recull el document i, per tant, no poden "garantir la seguretat i la salut de tothom, i evitar un possible brot de contagi per Covid-19". La decisió ha arribat després que directors de diversos centres educatius de l'Alt Empordà s'adherisin al manifest signat per la comunitat educativa en què mostraven la "preocupació i desconcert" per la reobertura dels centres al Departament d'Educació.

Es tracta de l'àmplia majoria d'escoles de l'Alt Empordà (63 de 65). Consideren que el pla que ha enviat el Govern per a la reobertura de les escoles a partir de la setmana vinent "no concreta suficientment" com s'han de seguir les directrius ni tampoc com es poden "garantir totes les mesures de seguretat". A més, els equips directius també han detallat que els inspectors dels serveis territorials han donat "informacions contradictòries" als centres sobre la reobertura. Per altra banda, els directors acusen a Educació d'aprofitar-se i demanar-los "unes directrius inassolibles per la majoria de centres".