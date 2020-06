Desmantellat a Figueres un clan familiar dedicat al tràfic de marihuana

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat un clan familiar molt violent dedicat al tràfic internacional de marihuana, i que s'havia fet fort a França. Hi ha 16 detinguts, set a Figueres i nou a Sevilla. Els agents van fer 17 registres domiciliaris, on van localitzar substàncies estupefaents, armes de foc, vehicles, joies i molts diners en efectiu. Alguns dels detinguts del clan figuerenc havien estat involucrats també en un tiroteig a la capital alt-empordanesa el 2019.

Els agents han pogut constatar que els membres del clan estaven assentats a Figueres, Dos Hermanas i Perpinyà i venien la droga a organitzacions de la resta d'Europa, sobretot a França. Hi havia un flux periòdic de vehicles de lloguer que venien de Sevilla i accedien a un aparcament d'un edifici d'habitatges a Figueres. La investigació, però, es va complicar quan tres dels membres del clan van ser víctimes d'un tiroteig. Això va fer que la banda es recompongués i canviés la manera d'actuar.

En el conjunt de l'operatiu s'han intervingut 3.698 plantes de marihuana, 280 quilos de droga, 4,5 quilos de pol·len de marihuana, 385.614 euros en bitllets, una màquina de comptar bitllets, 13 cotxes, dues motos, deu armes de foc, armes blanques, cinc balances i joies i pedres precioses valorades en 100.000 euros. També s'ha localitzat maquinària per centrifugar marihuana i un turisme que no tenia els seients de darrere on s'havien incorporat garrafes amb combustible per reomplir el dipòsit.