Lladó defensa que el primer any de quadripartit a Figueres ha permès començar «la transformació que la ciutat necessita»

L'alcaldessa de Figueres, Agnès, Lladó, ha defensat que el primer any de quadripartit a Figueres ha permès començar "la transformació que la ciutat necessita". L'alcaldessa ha ressaltat el "treball en equip" dels quatre grups (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) i ha defensat que s'ha fet "realitat un govern de canvi". Lladó no ha passat per alt que aquests darrers dotze mesos han estat complexos, sobretot d'ençà de l'esclat de la pandèmia, i s'ha fixat com a prioritat "reactivar l'economia". "Hem de fet que Figueres surti reforçada d'aquesta situació", ha destacat. I entre els reptes de ciutat, l'alcaldessa també ha esmentat la necessitat de redactar un pla director per definir quina ha de ser la Figueres dels propers anys.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha valorat aquest dilluns el primer any de mandat. Aquest diumenge ha fet dotze mesos que l'aliança a quatre (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) va desbancar JxCat de l'alcaldia. Lladó ha volgut posar de relleu que, durant aquest primer any com a alcaldessa, s'ha fet "realitat" un "govern de canvi", que era "necessari" per situar Figueres com la capital de l'Alt Empordà i posar-la "al dia com una ciutat del segle XXI".

Lladó no ha amagat que aquest primer any a l'alcaldia ha estat "complex". I que ha vingut marcat, sobretot, pel què ha suposat el tombant del 2020 amb el temporal Gloria primer, i després la pandèmia.

"Tot i això hem demostrat rigor, solvència, compromís i eficàcia per gestionar la ciutat i encarar els grans reptes com ara el Pla d'Ordenació Urbanística, el canvi de model productiu, l'impuls del Logis Empordà, l'escola Carme Guasch, el nou contracte de neteja o el nou Servei de Parcs i Jardins que s'inicia avui", ha dit l'alcaldessa.

I centrant-se en els estralls de la covid-19, Agnès Lladó s'ha fixat com a principal prioritat la de "reactivar l'economia" de la capital de l'Alt Empordà. "Hem de fer que Figueres surti reforçada d'aquesta situació", ha subratllat.



"No podem deixar ningú enrere"

L'objectiu d'aquest govern, ha ressaltat Lladó, és el de posar les persones al centre. I per això, ha recordat, el pressupost d'aquest 2020 contempla més recursos per a Serveis Socials. "Ara més que mai no podem deixar ningú enrere; en moment excepcionals com els que estem vivint, és imprescindible remar conjuntament", ha destacat.

Lladó ha ressaltat l'aposta pel comerç, donant suport als establiments de Figueres, i ha avançat que vol convertir la ciutat en punt de referència. També, impulsant el turisme amb el nou pla estratègic que ara fa pocs dies va presentar el govern. Aquí, l'alcaldessa ha recordat que les accions volen impulsar Figueres com la capital de l'Empordà, amb visites guiades i productes turístics que atreguin visitants de proximitat (persones amb segona residència a la Costa Brava Nord i també del sud de França).

Per últim, Lladó ha explicat que un altre dels reptes que es presentarà properament és el pla director, que definirà les necessitats de la ciutat per tal de modernitzar-la els propers anys.