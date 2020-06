Cellers i restaurants de l'Empordà s'uneixen per promocionar vi i cuina del terriori com a «destinació de confiança»

Cellers i restaurants de l'Empordà han unit esforços per promocionar els vins i la cuina del territori i ser reconeguts com a "destinació de confiança". El Consell Regulador de la DO Empordà i els col·lectius La Cuina del Vent i Cuina de l'Empordanet han signat aquest dimecres el manifest 'Maridatge empordanès', amb la voluntat de reforçar vincles i treballar conjuntament per superar plegats la crisi provocada per la covid-19. L'escrit subratlla que "la unió i col·laboració bilateral" serà clau a l'hora d'encara la represa de l'activitat i adaptar-se a un nou escenari "on la salut serà l'objectiu essencial" i les mesures de seguretat contra el coronavirus "imprescindibles" per tenir el segell de destinació de confiança.

El sector vinícola i l'hostaleria empordanesa sumen esforços per pal·liar els efectes del coronavirus. Els jardins de l'hotel gastronòmic Es Portal de Pals han estat l'escenari escollit per signar el manifest 'Maridatge empordanès', que es fixa com a objectiu treballar conjuntament per recuperar aquests "dos sectors clau en l'economia de les comarques gironines".

Amb aquest escrit, els restaurants i cellers volen adreçar-se als mercats per subratllar que "durant la represa de l'activitat la salut serà? l'objectiu essencial". I que les bones pràctiques i els protocols de seguretat es convertiran en "imprescindibles" perquè el territori sigui "reconegut com a destinació de confiança, en termes turístics i gastronòmics".



Prescriptors de proximitat

Aixi? mateix, cellers i restaurants reforcen el compromís amb els productes de proximitat per tal de ser-ne els seus "principals prescriptors". "La relacio entre aquests dos sectors és ancestral, i ha estat a l'Emporda, on els productes de la contrada han esdevingut identitaris a ulls dels visitants", recull el manifest. I hi afegeix: "Ho són les gambes i les garoines, l'arròs i la ceba, les cireres i les pomes, els olis i els vins".

"Reivindiquem junts la identitat de la nostra cuina i de la nostra gastronomia, com a empreses, com a artesans i com a persones", diu l'escrit. A la signatura del manifest hi han assistit un centenar de representants de cellers i restaurants. L'escriptor Adrià Pujol ha estat l'encarregat de llegir el manifest que han signat la presidenta de La Cuina del Vent, Roser Bronsoms; el president La Cuina de l'Empordanet, Vicenc Fajardo, i el president del Consell Regulador de la DO Emporda, Xavier Alberti.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus