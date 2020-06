Figueres celebrarà Sant Pere amb concerts itinerants de Di-versiones i el Pot Petit

Figueres ha reinventat la festa de Sant Pere i ha organitzat pels propers dies 27 i 28 de juny micro revetlles per tal d'apropar la festa als barris i per garantir les mesures de distanciament social i seguretat per prevenir contagis de la COVID-19.

El dissabte dia 27 es duran a terme tres concerts de 45 minuts de durada de El Pot Petit: a les 18.30h al Passeig Nou, a les 19.30h al Parc de les Aigües i a les 20.30h a l'aparcament de l'antic camp de futbol de El Far. El diumenge, dia 28, serà el torn de l'orquestra Di-versiones: a les 21.00h al Passeig Nou, a les 22.00h al Parc de les Aigües i a les 23.00h, al carrer del Far.

Les actuacions es faran a través d'un escenari mòbil, i en el cas de Di-versiones, es retransmetrà en streaming. Tot i que són concerts gratuïts, s'hauran d'adquirir les entrades a través de la pàgina web de Figueres Escena (www.figuereseaescena.koobin.com) a partir del dia 25 de juny.

Per tal d'accedir a l'espai, caldrà fer-ho ordenadament i amb prudència, amb mesures higièniques i de seguretat que respectin allò que permet la normativa.

Cada invitació és per un grup de dos, tres o quatre persones. Caldrà arribar-hi puntualment a l'hora i per l'accés que s'indicarà a la invitació. Un cop allà, caldrà estar atent a les instruccions del personal organitzador i als anuncis de megafonia. És obligatori l'ús de mascareta per tots els assistents.



Dignificar la festa

La regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, ha explicat que "amb aquest model, l'objectiu és dignificar la festa de Sant Pere i fer que malgrat la situació d'excepcionalitat que vivim, pugui arribar al màxim de gent possible. Per això hem fragmentat les revetlles amb tres espais".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que " amb la cancel·lació de les Fires i Festes de la Santa Creu, el cap de setmana que ve serà la primera oportunitat per recuperar presencialment la festa petita que tenim per retrobar-nos en un ambient festiu i és per això que l'Ajuntament proposa dos actes que, més que mai, reivindiquen les revetlles, el carrer i els barris"