Figueres retorna el mercat de la roba al passeig Nou i sense control d'aforament

L'Ajuntament de Figueres ha retornat al seu espai habitual el mercat de la roba dels dijous. El mercat torna al passeig Nou, ronda del Parc, Mestre Falla i Riera Galligants. L'espai no estarà perimetrat i no hi haurà control d'aforament, per això, l'Ajuntament apel·la a l'autorresponsabilitat de tothom per tal de garantir les distàncies de seguretat i respectar les mesures higièniques.

És obligatori utilitzar la mascareta i els marxants vetllaran per dispensar gel hidroalcohòlic i guants als clients.

El mercat de la roba es va traslladar temporalment al recinte Firal per garantir les condicions i mesures de seguretat i sanitàries exigides, una mesura que no va ser ben rebuda pels marxants. Molts d'ells van optar per no fer parada i d'altres es van manifestar a les portes de l'ajuntament.