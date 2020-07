Junts demana que es reforci el servei d'ambulàncies del SEM a l'Alt Empordà

El grup municipal de Junts per Figueres ha presentat una moció a l'Ajuntament per demanar el reforç del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a la comarca de l'Alt Empordà. En l'escrit, asseguren que des del 2012 el Departament de Salut de la Generalitat no ha modificat les dotacions del SEM a l'Alt Empordà i que en canvi s'han "duplicat" els serveis en els últims vuit anys, per la qual cosa reclamen que es reforcin els recursos disponibles.

Junts recorda que el SEM té a la comarca sis ambulàncies de suport vital bàsic (SVB) i una ambulància de suport vital avançat (SVA) que presten servei les 24 hores del dia i dues ambulàncies més que estan operatives durant 12 hores en horari diürn. . D'aquests recursos, corresponen a la base de Figueres i la seva àrea d'influència només 2 de les ambulàncies SVB (una de 24 hores i una altra de 12 hores), i la SVA que dona servei a tota la comarca.

"Les últimes dades oficials certifiquen que el SEM presta aproximadament uns 8.000 serveis al llarg de l'any a la ciutat de Figueres i rodalies, la qual cosa provoca que sigui habitual que ambulàncies d'altres bases de la comarca, o fins i tot de Girona i Besalú, hagin de prestar serveis a Figueres perquè la resta de dotacions estan ocupades", assegura Junts per Figueres. A més, concreten que aquesta situació es tradueix en una gument del temps de resposta que en els casos més greus pot arribar als 15 minuts "quan el màxim hauria de ser de 8".

Per tot plegat, el grup municipal demana al Departament de Salut que l'ambulància del servei vital bàsic (SVB) que actualment presta servei a Figueres en un únic torn de 12 hores al dia passi a estar operativa les 24 hores del dia. D'aquesta forma, la ciutat comptaria amb 2 ambulàncies de SVB plenament operatives durant els 365 dies de l'any.