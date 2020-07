Un incendi crema 3,2 hectàrees de bosc a Llançà

Un incendi ha cremat 3,2 hectàrees en una àrea boscosa del Coll de Madres de Llançà, a la zona de la Valleta. El foc s'ha declarat pels volts d'un quart de 12 de la nit. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers i quan passaven deu minuts per les tres de la matinada s'ha donat per controlat. Aquest matí encara hi ha dotacions a lloc perquè s'està repassant la zona i remullant els punts calents.





Incendi a #Llançà, a Valleta, prop de l'empresa Feldespatos. Els @bombers treballen a la zona, on crema massa forestal. De moment l'incendi avança lentament, malgrat que la tramuntana es manté. Sembla que s'hauria originat en una línia elèctrica. #IFLlançà pic.twitter.com/wqxh49HgyY — Paula Pairó Cortada (@paulapairo) July 3, 2020