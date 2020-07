Detectada al cap de Creus una de les algues invasores més nocives

El Parc Natural del Cap de Creus ha detectat la presència d'una de les «pitjors» espècies d'alga invasora de tot el Mediterrani. Es tracta de l'anomenada Caulerpa cylindracea i de moment s'ha localitzat a la Mar d'Amunt, en una zona poc profunda i amb presència de posidònia. Per evitar-ne la propagació, el Parc Natural ha restringit la pesca i el fondeix en una àrea d'uns 500 m2 de la cala Galladera, on s'ha detectat aquesta espècie nociva.

L'alga és d'origen australià però en els darrers anys també s'ha vist al sud de França i a Roses, i es pot dispersar fàcilment i colonitzar nous espais, gràcies als corrents marins, o els vaixells de pesca i recreatius. Un cop establerta, la seva erradicació és pràcticament impossible, i per això el parc ha regulat la pesca i el fondeig a l'àrea afectada, senyalitzada amb boies perimetrals, per evitar-ne al màxim la propagació.



Altera el medi

Es tracta d'una planta perillosa per als ecosistemes que envaeix, perquè creix sobre roques, posidònia o gorgònies, cobrint i aniquilant les espècies que hi viuen i modificant les condicions físiques i químiques del medi. Es pot dispersar fàcilment, perquè quan es trenca per l'efecte del trepig, les àncores o les xarxes de pesca pot colonitzar noves àrees. A més, pot aguantar viva diverses hores fora de l'aigua. Per això, el parc ha iniciat una campanya informativa per difondre la problemàtica.