Figueres promou el talent local en la programació cultural d'estiu

La programació cultural d'estiu de l'Ajuntament de Figueres inclou artistes empordanesos per posar en valor el talent local i de quilòmetre zero. Durant els mesos de juliol i agost s'han programat concerts a la fresca, cinema al carrer i concerts de sardanes.

La programació cultural seguirà les mesures de seguretat i sanitaris com la distància de seguretat, l'aforament limitat, controladors als accessos i l'adquisició d'entrades amb reserva prèvia, així com l'ús obligatori de mascareta. La programació musical, que es farà a la plaça de la Cate és molt variada (jazz, versions, clàssic, rock, audicions sardanes...) per fer gaudir els figuerencs i figuerenques de les nits d'estiu a la fresca.

L'Ajuntament destaca la col·laboració de les entitats en la programació: Joventuts Musicals programa dos concerts (Apollo Jumpers i The Rates&Company), Foment de la Sardana amb sardanes i Cate amb concerts i cinema.

A més, amb motiu del Mil·lenari de Sant Pere, el dia 1 d'agost a la Parròquia de Sant Pere amb un duet de violins a càrrec d'Elena Rey i Sara Bitlloch.



Programació de proximitat

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha posat en valor la col·laboració de les entitats de la ciutat per fer-la possible i ha destacat que «aquesta és una programació de proximitat, marcada per les mesures de seguretat i per promocionar els talents locals». A més, segons Martínez va destinada al públic figuerenc per tal que puguin gaudir de les nits d'estiu dels mesos de juliol i agost. «Volem mantenir l'activitat cultural a la ciutat, encara que sigui amb mesures estrictes de seguretat», ha conclòs l'edil.

Les reserves de les entrades es poden fer al web de Figueres a Escena i els dijous, de 18 a 21h, a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí. L'aforament està limitat a 150 persones a la plaça Josep Pla i a 66 persones a la plaça de La Cate.