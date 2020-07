L'Ajuntament de Sant Climent sescebes ha impulsat una campanya per fomentar l'ús de bosses reutilitzables i reduir el plàstic d'un sol ús. Així, el consistori ha començat a repartir des d'aquest dilluns un pack de bosses reutilitzalbes. «Us volem facilitar l'esforç que això comporta i també ajudar-vos a fer el vostre dia a dia més còmode», diu l'Ajuntament. Cada entrega conté un cabàs, una bossa de cotó, per al pa, i tres bosses de reixes per a verdura.