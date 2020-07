L'ABS de l'Escala incorpora dos "gestors covid" per rastrejar contactes i informar els pacients infectats

L'ABS de l'Escala incorpora dos "gestors covid" per rastrejar contactes i informar els pacients infectats

L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l'Escala compta, des d'aquesta setmana, amb la figura del 'Gestor covid', que estarà disponible en horari de matí i tarda i els caps de setmana per informar els pacients contagiats de coronavirus i rastrejar contactes. La Fundació Salut Empordà informa que, per donar cobertura aquesta feina, han contractat dues persones. La figura del 'Gestor covid' és una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat, que és qui n'assumeix el cost. Treballen estretament amb l'equip mèdic i d'infermeria de l'ABS i les seves funcions són informar el pacient (per telèfon o presencialment) sobre el procediment que ha de seguir i iniciar el procés d'identificació de contactes en cas que sigui sospitós o estigui infectat.

Les tasques que desenvoluparan són rastrejar els contactes (convivents, activitat laboral i contactes estrets en aquest àmbit i activitats socials realitzades i contactes estrets en aquest àmbit), informar el pacient de tot el procés assistencial (resolució de dubtes i incidències individuals tant si el pacient és positiu com negatiu) o identificar situacions de risc que poden anar associades a un pacient sospitós o positiu.

Els professionals formen part de la xarxa de coordinació territorial de 'Gestors covid', es coordinen amb els professionals de l'equip d'atenció primària i entre les funcions també hi ha promoure l'ús de l'eina digital de 'La Meva Salut' entre les persones ateses.

Al comunicat, la Fundació recorda que un contacte estret és aquella persona que ha estat en contacte amb el pacient positiu o sospitós de coronavirus en un espai de menys de dos metres de distància, durant més de 15 minuts i al llarg de les 48 hores prèvies a l'inici dels símptomes. El seguiment de contactes estrets només es fa si es confirma la sospita diagnòstica amb un resultat de PCR positiu.